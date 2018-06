Eindexamens: ’Tour de France nog hele toer’

Maar docent Jeroen Puttmann vindt het juist een leuke vraag: „Heel erg origineel. Hier komt inzicht bij kijken en logisch nadenken. In de atlas is het ook goed op te zoeken.”

Ook de vraag over het modekwartier in Arnhem vindt Puttmann een aardige: „Lekker actueel en hij sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarin geeft Roby haar leraar gelijk: „Dat was de laatste vraag en die vond ik gemakkelijk en leuk.”

High five van docent

Voorafgaand aan het examen heeft Puttmann Roby en haar klasgenoot Rayen Oaf een high five gegeven. „Dat vinden we zo leuk van onze docent.” Puttmann: „Ik wil ze altijd wat geruststellen bij examens. Er heerst toch veel stress; we hebben leerlingen met paniekaanvallen en die overgeven van de zenuwen. Ik grap altijd dat ik met die high five nog snel wat kennis overdraag naar ze.”

Docent Jeroen Puttman

Al met al vindt de vakdocent dat het vwo-examen aardrijkskunde dit jaar goed te doen is. „Er zitten een paar lastige vragen bij, maar geen gemene. Dat was in voorgaande jaren wel zo; vragen die je op het verkeerde been zetten. Ik heb bijna alle stof behandeld, dus ze moeten het wel kunnen.”

Toch, zo geeft hij toe, valt en staat alles met het correctievoorschrift en de tweede corrector. „Wanneer reken je nou iets net nog wel goed of net niet. Dat overleggen we wel in een kringbespreking. En soms heb je een hele strikte tweede corrector; dan hang ik nog wel eens aan de telefoon met zo’n iemand hoor. Maar omgekeerd gebeurt het ook wel eens dat ik vind dat de eerste corrector het wel heel soepel of slecht heeft nagekeken.”

’Snel geschreven’

Rayen was een half uur voor tijd klaar. „Ik dacht dat ik maar 2,5 uur had, dus ik heb heel snel geschreven”, lacht hij. „Er waren een paar saaie vragen bij. Bijvoorbeeld die over hoe stenen zijn ontstaan en wat voor type stenen het zijn. Boeit me echt niks. De vraag over de mogelijke gevolgen van het graven van een kanaal bij Thailand, vond ik wel weer echt interessant. Blijkt grote impact op de wereld te hebben.”

Voor Rayen zitten de examens erop. „Heerlijk. Ik kan gaan feesten. Daarna ga ik een tussenjaar nemen en naar Egypte reizen want ik ben half Egyptisch.” Roby weet het nog niet hoe het verder gaat: „Eerst maar eens slagen, het wordt nog spannend.”