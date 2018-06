Battlefield 5 krijgt level in Rotterdam

Het Rotterdam-level maakt onderdeel uit de Gaint Operations-modus. Dat is een nieuw spelonderdeel waarbij spelers tegen elkaar strijden in meerdere levels tegelijk. Aan het begin van het spel worden spelers met parachutes in diverse gebieden gedropt.

In Battlefield kunnen spelers te voet of met voertuigen de levels doorkruisen.

Afbeelding

Tijdens de presentatie werd een afbeelding van het Rotterdam-level getoond. Daarin is de Maas te zien met aan de rechterzijde het Witte Huis, lange tijd het hoogste kantoorgebouw van Europa.

Battlefield 5 wordt op 19 oktober uitgebracht voor PlayStation 4, Xbox One en pc.