Rotterdamse sportschool in de fik gestoken en beklad met homofobe teksten

Kopieer naar clipboard

Ⓒ JBMedia

Rotterdam - In de nacht van zaterdag op zondag is er een brand gesticht op de Rotterdamse sportschool van Paul van Dorst, voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging de Roze Kameraden. Ook is het gebouw beklad met anti-homoteksten, waarvan sommige direct aan hem en de andere oprichters is gericht met doodsverwensingen.