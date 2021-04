Grieken boos: Turkse marine escorteert vluchtelingen

In de Egeïsche Zee ligt een aantal Griekse eilanden vlak voor de Turkse kust, op sommige plekken op nog geen 2 kilometer afstand. Griekenland stelt dat vrijdag Turkse patrouilleboten circa driehonderd migranten in opblaasbare of rubberbootjes hebben geholpen naar een Grieks eiland te varen. De Griekse kustwacht is er echter in geslaagd te voorkomen dat ze aan land gingen en de migranten zijn uiteindelijk weer begeleid door de patrouilleboten teruggekeerd naar Turkije.

’Stunt van Erdogan’

Het gaat volgens de Grieken misschien om een stunt van de Turkse regering van president Erdogan. Dinsdag wordt de top van de EU, Charles Michel en Ursula von der Leyen, op bezoek in Turkije verwacht. Erdogan zou alvast fijntjes met wat bootjes willen aangeven wat Turkije kan doen, wanneer de Europese Unie de afspraken van vijf jaar terug over de vluchtelingencrisis, niet nakomt.

In 2015 slaagden honderdduizenden migranten erin via Turkije Grieks grondgebied en daarmee de EU te bereiken. Het jaar daarop heeft de EU met Turkije afspraken gemaakt over het stoppen van deze stroom. Migranten die er toch in slagen Griekenland vanuit Turkije te bereiken en geen recht op asiel blijken te hebben, moet Turkije terugnemen. Turkije krijgt daar een miljardensteun uit Brussel voor en er is beloofd dat Turken op den duur geen visa voor de Schengenlanden meer nodig zouden hebben en dat de gesprekken over toetreding tot de EU weer zouden worden begonnen.

In geen enkel land verblijven zoveel vluchtelingen als in Turkije, mede als gevolg van de bloedige twisten in de buurlanden Irak en vooral Syrië. Van de bijna 4 miljoen vluchtelingen in Turkije komen er 3,6 miljoen uit Syrië. Vluchtelingen die zich bij de autoriteiten aanmelden, hebben in Turkije onder meer toegang tot de openbare dienstverlening zoals onderwijs en gezondheidszorg.