Ophef over reclamestunt museum Bergen op Zoom

GroenLinks heeft de kwestie op de agenda gezet van een vergadering volgende week. „We zijn op het verkeerde been gezet en dat vind ik niet juist. De overheid moet geen bijdrage moet leveren aan verspreiding van nepnieuws”, zegt fractievoorzitter Peter van den Ouden in een toelichting. „Ik denk dat het goed is als de wethouder en de museumdirecteur uitleg geven”, voegde Evert Weys van de grote lokale partij GBWP toe.

Hoofdredacteur Renzo Veenstra van Omroep Brabant maakte zijn ongenoegen woensdag al duidelijk in een commentaar. „Om voor de gek gehouden te worden is tot daar aan toe. Maar dat dat door de gemeente gebeurt is op z’n minst kwalijk te noemen”, schreef hij.