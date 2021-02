LIVE | Britten bereiken 10 miljoenste vaccinatie

In het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels 10 miljoen mensen een eerste prik tegen het coronavirus gekregen. Premier Boris Johnson sprak op Twitter over een fantastisch resultaat. Hij bedankte iedereen die heeft geholpen het bereiken van deze mijlpaal mogelijk te maken.

Bij het streven van de Britse overheid de kwetsbaarste groepen te vaccineren, wordt snel vooruitgang boekt. Het is de bedoeling dat rond 15 februari alle 15 miljoen burgers en verzorgers die het grootste risico lopen door de ziekte, een eerste dosis hebben gekregen. Daarna kan de regering mogelijk beginnen met het versoepelen van de lockdownbeperkingen.

15.40 Gedetineerden EBI Vught in isolatie na derde besmette medewerker

Alle gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten vanaf woensdag preventief in quarantaine, nadat een derde medewerker positief getest is op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Boulevard. Er zijn vooralsnog geen gedetineerden met klachten.

Maandag werd bekend dat twee medewerkers besmet zijn met het virus, en dat een deel van de gevangenen in isolatie moest. Nu moeten alle gedetineerden voorlopig in hun cel blijven. Zij kunnen daardoor niet naar de sportruimte, met andere gedetineerden luchten of hun advocaten ontvangen. Telefonisch contact met advocaten blijft wel mogelijk. De EBI is nog in overleg met de GGD of de gevangenen een coronatest krijgen.

De EBI is de meest beveiligde gevangenis van Nederland en momenteel zitten er bekende verdachten als Ridouan Taghi en Willem Holleeder. Leon van Kleef, die onder anderen de in de EBI gedetineerde Richard R. bijstaat als advocaat, houdt de situatie in de gevangenis in de gaten. „We maken ons ernstig zorgen over de gezondheid van cliënten aldaar en het feit dat we nu ernstig beperkt worden in voorbereiding van de verdediging”, zegt Van Kleef tegen RTL Boulevard. Richard R. staat ook bekend als Rico de Chileen.

Twee weken geleden werd bekend dat 137 van de ruim 400 gedetineerden in de gevangenis in Ter Apel besmet waren geraakt met corona. Ook in de gevangenis in Nieuwegein liepen gedetineerden corona op.

15.30 uur Zwitserland keurt vaccin AstraZeneca nog niet goed

De Zwitserse gezondheidsautoriteiten gaan nog niet over tot toelating van het coronavaccin van AstraZeneca. Daarvoor heeft het land nog te weinig informatie beschikbaar, zo is woensdag bekendgemaakt.

Het vaccin is ontwikkeld door de Universiteit van Oxford en de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca. Het wordt onder meer in Groot-Brittannië als een succesvol middel gezien en op grote schaal gebruikt, maar in sommige landen zoals België, Polen en Zweden is besloten het voorlopig niet bij ouderen toe te dienen, omdat er vragen rezen over de werkzaamheid. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Commissie hebben het vaccin eerder al goedgekeurd.

13.45 uur Tien dagen quarantaine voor kind zonder test na corona in klas

Een coronatest wordt niet verplicht voor basisschoolkinderen als volgende week de scholen weer opengaan en een leerling besmet blijkt. Maar kinderen die niet worden getest, moeten dan tien dagen in quarantaine blijven in plaats van vijf.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs bevestigt dat hiermee dezelfde lijn wordt gevolgd als voor het reguliere bron- en contactonderzoek. In een OMT-advies van afgelopen zondag stond niet expliciet dat kinderen die niet worden getest, bijvoorbeeld omdat hun ouders dat niet willen, langer in quarantaine moeten blijven.

12.25 uur Denemarken laat digitaal coronapaspoort ontwikkelen

Denemarken komt met een digitaal coronapaspoort. Zo kunnen Denen ook in het buitenland laten zien dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. De ontwikkeling van het paspoort kan volgens het ministerie van Financiën nog wel drie tot vier maanden duren.

„Het is cruciaal voor ons dat we de Deense samenleving weer kunnen opstarten en dat bedrijven weer aan de slag kunnen”, zei waarnemend minister van Financiën Morten Bodskov. Het hoofd van de Deense Kamer van Koophandel noemde het project „licht aan het eind van de tunnel” voor veel bedrijven.

De autoriteiten verwachten dat mensen eind februari al een website kunnen raadplegen waar officieel staat gedocumenteerd dat ze een coronavaccin hebben gehad. Denen kunnen ook al maanden een verklaring krijgen met de mededeling dat ze negatief zijn getest op het virus.

Het bijna 6 miljoen inwoners tellende Denemarken behoort in Europa tot de koplopers op vaccinatiegebied. 4,88 procent van de bevolking heeft volgens een overzicht van nieuwssite Politico al zeker één prik gehad. Alleen Malta en het Verenigd Koninkrijk scoren beter. Nederland behoort juist tot de hekkensluiters op die lijst.

12.00 Londen verdedigt vaccinatiestrategie na kritiek uit Europa

De Britse minister van Volksgezondheid heeft de vaccinatiestrategie van zijn land verdedigd na sceptische reacties uit de EU. Minister Matt Hancock zei dat er wel degelijk een wetenschappelijke basis is voor het besluit om alle leeftijdsgroepen in te enten met het vaccin van Oxford en AstraZeneca.

Het gebruik van dat vaccin bij ouderen is onderwerp van discussie. De gezondheidsautoriteiten in meerdere EU-landen hebben geadviseerd alleen mensen onder de 65 in te enten met het AstraZeneca-vaccin. De Franse president Emmanuel Macron merkte op dat het middel ’quasi-ineffectief’ lijkt te zijn bij ouderen.

Dat laatste wordt betwist door de vaccinmakers en de Britse regering. Hancock noemde het bij de BBC glashelder dat het vaccin goed werkt. Het Verenigd Koninkrijk nam het vaccin van AstraZeneca als eerste land in gebruik en wordt in Europa gezien als koploper op vaccinatiegebied.

9:47 uur Praktijken alternatieve behandelaars blijven dicht

Praktijken van alternatieve behandelaars zoals chiropractors en osteopaten krijgen geen uitzondering op het verbod om open te gaan tijdens de lockdown, staat in een brief van minister voor Medische Zorg Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

Het sluiten van deze praktijken is een van de maatregelen die het kabinet nam om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor beroepen in de zorg geldt wel een uitzondering op dit verbod. Brancheorganisaties van alternatieve behandelaars vinden de maatregel onverantwoord omdat patiënten nu niet geholpen kunnen worden.

Minister Van Ark vindt dat deze patiënten moeten worden ondergebracht bij zorgverleners die wél zijn uitgezonderd op het verbod op contactberoepen.

8:32 uur Brand bedreigt Perth tijdens grote lockdown

De Australische autoriteiten hebben duizenden mensen in een voorstad van Perth opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. In het gebied woedt een natuurbrand. De circa 6600 inwoners van Bullsbrook mogen daarom de lockdown negeren die momenteel van kracht is in het gebied.

De brand in de grote deelstaat Western Australia heeft al een gebied van 9000 hectare verwoest. Meer dan zeventig huizen gingen in vlammen op. „We weten hoe snel het mis kan gaan”, benadrukte premier Mark McGowan van de deelstaat. „Ze verwachten extreem harde wind. Daarom zeggen we: als je kunt vertrekken, doe dat alsjeblieft meteen.”

De noodsituatie komt op een ongelukkig moment. De circa 2 miljoen inwoners van Perth zitten tot en met vrijdag in lockdown en mogen hun huizen in principe niet verlaten. Minister voor crisismanagement David Littleproud zei in de media dat mensen wel gewoon gehoor moeten geven aan een verzoek van de hulpdiensten om te evacueren. „Daar mag geen verwarring over bestaan.”

6:46 uur Meer besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is weer iets gegroeid ten opzichte van de vorige dag. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM meldde woensdagochtend 9705 nieuwe gevallen.

Het RKI meldde dinsdag nog 6114 nieuwe gevallen, een toename ten opzichte van de 5608 gevallen van maandag. Het is in Duitsland niet ongewoon dat er in het weekend een dip plaatsvindt in het aantal besmettingen, waarna dat weer oploopt naarmate de week vordert.

In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland nog eens 975 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale officiële dodental staat er nu op 58.956.

6:30 uur Onderzoeksteam WHO bezoekt virologisch lab Wuhan

Een team van onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag in het Chinese Wuhan het vooraanstaande virologisch laboratorium in die stad bezocht. Het bezoek is onderdeel van het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, dat eind 2019 in Wuhan voor het eerst de kop op stak.

Het team onder leiding van viroloog Ben Embarek kwam om 09.30 uur plaatselijke tijd aan bij het zwaarbewaakte onderzoeksinstituut. „Ik kijk uit naar een productieve dag, het ontmoeten van de mensen hier, en het stellen van alle belangrijke vragen die gesteld moeten worden”, zei een ander teamlid vanuit zijn auto toen die door de poort heen reed.

Het virologisch instituut in Wuhan staat centraal in een aantal complottheorieën waarin wordt gesteld dat het coronavirus uit het laboratorium is ontsnapt of zelfs opzettelijk verspreid. De meeste wetenschappers verwerpen die stelling, maar sommigen stellen dat een monster van het virus dat in het wild is genomen, bij een proef in het laboratorium mogelijk een medewerker heeft geïnfecteerd en zo is ontsnapt.

