’Zwakkere WhatsApp-encryptie niet uitgesloten’

Facebook zegt in een reactie dat Deadman geen „dergelijke suggestie heeft gedaan”. Encryptie is het versleutelen van gegevens om die te beschermen tegen onbevoegden.

Deadman werd gevraagd naar de recente verhalen over de beveiliging van WhatsApp. WhatsApp-oprichter Jan Koum stapte onlangs op bij moederbedrijf Facebook. Een reden voor zijn vertrek gaf hij niet, maar bronnen binnen het bedrijf zeiden in The Washington Post dat Koum niet kon leven met plannen van Facebook om de encryptie en de bescherming van data te verzwakken.

Belangrijk aspect

Deadman zei dat de encryptie van WhatsApp een belangrijk aspect van de dienst is en dat het verzwakken daarvan de gehele service verzwakt. Tegelijkertijd gaf hij aan dat het bedrijf ook wil samenwerken met de autoriteiten om bijvoorbeeld terrorisme te bestrijden.

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) vond de antwoorden van Deadman niet geruststellend. „Hij zei dat hij niet kon uitsluiten dat er soms moet worden meegewerkt met de autoriteiten. Hij liet daar wel de ruimte.” Verhoeven noemde de versleuteling van de berichten bij WhatsApp „een van de basisfundamenten van de service”.

’Geen suggestie’

„Er is tijdens de vergadering in de Tweede Kamer vanmiddag op geen enkele manier door Stephen Deadman een dergelijke suggestie gedaan en hij heeft slechts benadrukt hoe belangrijk versleuteling is voor Whatsapp”, laat een woordvoerder van Facebook weten. Verhoeven zegt achter zijn conclusie te staan.

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), die de hoorzitting had belegd, vindt dat er een groot risico wordt genomen „als we als Europa ons niet meer te weer stellen tegen deze datagiganten”. „Waarom laten we dat over aan de Amerikanen? Over die afhankelijkheid moeten we echt nadenken.”