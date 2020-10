Amerikanen lachen om Nederlandse ’coke-toeristen’

Afgelopen dinsdag spoelden bijna driehonderd pakketjes met coke aan. „Uit heel Nederland komen er dan bepaalde mensen toch even hun geluk beproeven op het strand want ja, misschien spoelen er nog wel meer pakketjes aan”, aldus de politie.

Agenten zijn er druk mee geweest. Veel mensen die turend naar het strand ronddwaalden, waren zich van geen kwaad bewust zodra een agent ze op de schouder tikte. „Zo kwamen twee mannen een paar honderd kilometer rijden om ’even een luchtje te scheppen’”, schrijft de politie op Facebook. Wat bleek? In hun auto lagen 30 ponypacks (kleine pakketjes met cocaïne, red.). „Deze gelukzoekers hadden pech!”

Een van hen is gearresteerd. Zes anderen zijn gecontroleerd en nog een persoon werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren.

Het nieuws over de Hollanders die de eigen kust overspoelen op zoek naar een pakketje cocaïne wordt op sociale media gretig verspreid. Op de site Reddit gieren sommigen het uit. Vooral de twee coke-zoekers die sowieso al drugs in hun auto hadden liggen, werken op de lachspieren. „Pro-tip: overtreed één wet per keer”, schrijft iemand.

Een ander krijgt al zin. „Hoeveel kost een vliegticket van Las Vegas naar dat Nederlandse strand?”