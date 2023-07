Premium Het beste van De Telegraaf

Recherche ziet nieuwe kansen na liquidatie van Roland Masolijn Cold case xtc-koning heropend: wie zat er achter verdwijning Henk Vierwind?

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Drugsbaron Henk Vierwind (59) uit Nederweert verdween in december 2013 op mysterieuze wijze. De politie heropent nu het onderzoek. Ⓒ De Telegraaf, ANP/HH

Amsterdam - De recherche in Oost-Nederland heeft het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van drugsbaron Henk Vierwind (59) uit Nederweert van de plank gehaald. Vierwind verdween in december 2013. De recherche ziet nieuwe kansen na de liquidatie van de crimineel Roland Masolijn vorig jaar. Die was in beeld als mogelijke verdachte.