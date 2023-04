Voormalige Disneyprinses over werken in Disney World: ’Een traumatische ervaring’

Hunter Haag heet ze, de 30-jarige vrouw die in de VS enige bekendheid vergaarde door deel te nemen aan The Bachelor en Bachelor in Paradise. Een blik op haar account op TikTok leert dat ze in een niet zo ver verleden ook nog als Disneyprinses werkte in Disney World in Orlando, Florida, en dat ze daar onder meer verkleed als Rapunzel en Belle rondliep.

Maar denk niet dat dat een overwegend positieve ervaring was. Ook dat maakt ze duidelijk op TikTok, in een video die ondertussen al meer dan 2,2 miljoen keer bekeken werd. „Voor zij die het niet weten: van 2016 tot 2021 werkte ik er, tot ik wegens Covid ontslagen werd”, zegt ze.

Haar eerste klacht over Disney World: dat ze nooit met mensen kon praten over wat ze daar precies deed. „Het is een spannende job, maar als iemand mij vroeg wat ik deed, zei ik dat ik merchandising verkocht in Adventureland. Ze mogen niet weten wie er in de pakken van die personages kruipt.”

Met die geheimhouding gaat ook gepaard dat je erg voorzichtig moet zijn met wat je post op sociale media. „Je moet ook opletten met de foto’s die je post of die gepost worden. Niemand mag dan reageren: je bent zo mooi. Want het moet om het personage gaan dat je speelt.”

Op haar zelfvertrouwen had de job een enorme impact, zegt Hunter nog. „Het was traumatisch, want ik heb die job alleen gekregen omwille van mijn uiterlijk. Daardoor ga je jezelf vergelijken met andere karakters en is er concurrentie onder het personeel.” Om de acht maanden ondergingen ze allemaal een medisch onderzoek om na te gaan of ze nog fit genoeg waren. „Dan moest nagekeken worden of ons figuur nog wel past bij ons personage. Zie je nog jong genoeg uit, heb je nog hetzelfde silhouet… Je moet dus slank genoeg blijven.” Ze hekelt ook de kostuums. „Die zijn heel, heel zwaar en veroorzaken problemen. De pruik van Rapunzel heeft me bijvoorbeeld nekklachten bezorgd.”

De sfeer onder de collega’s is toxisch, zo blijkt. „Je ontmoet er wel vrienden voor het leven, maar er zijn net zo goed mensen die je willen saboteren. Ze spreken slecht over je en zijn niet blij voor je als je iets goed overkomt. Ik ga nooit vergeten dat een meisje dat Ariel wilde zijn foto’s rondstuurde van diegene die op dat moment Ariel was, die niet al te flatterend waren. Zij is daardoor zelf Ariel geworden.”