Messentrekker Parijs wilde kantoor Charlie Hebdo in brand steken

De verdachte van de steekpartij zou de herpublicatie van de cartoons van de profeet Mohammed hebben genoemd als aanleiding.

PARIJS - De hoofdverdachte van de steekpartij vrijdag in Parijs wilde het voormalige kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in brand steken, Hij had flessen met brandbare vloeistof bij zich, maakte de Franse justitie dinsdag bekend.