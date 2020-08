Grapperhaus doneert aan Rode Kruis om ’gevoel van spijt te onderstrepen’

De geloofwaardigheid van Grapperhaus ligt wat Rutte betreft niet aan diggelen. „Voor mij geldt dat geloofwaardigheid ook samenhangt met onder ogen zien dat iets niet goed gaat. Dat deed Grapperhaus. Er zijn wel dingen fout gegaan. Daar heeft hij ook spijt voor betuigd.”

Op het huwelijk van Grapperhaus van afgelopen zaterdag bleven gasten op onvoldoende afstand van elkaar. Pas nadat meerdere foto’s daarvan circuleerden op sociale media gaf de minister toe dat hij fout zat en betuigde hij spijt.

Een boete gaat Grapperhaus dus niet betalen. Zijn donatie aan het Rode Kruis lijkt dat te moeten vervangen. Het goede doel krijgt twee keer 390 euro, namens hemzelf en zijn bruid..

Premier Rutte vindt niet dat Nederlanders die wel een boete kregen vanwege het schenden van de coronaregels hun prent nu door de shredder mogen halen. „Nee. Het is niet zo dat we Nederlanders de hele tijd aan het beboeten zijn. Kan een enkele keer gebeuren dat het het misgaat. Dat is niet goed voor de verspreiding van het virus.”

Oppositieleider Wilders (PVV) ziet de kwestie hoofdschuddend aan. „Op ministerieel niveau is nu wel duidelijk bekrachtigd dat die onzinnige anderhalvemetersamenleving - in ieder geval in de buitenlucht - met onmiddellijke ingang tot het verleden behoort. En aan anderen opgelegde boetes snel terugstorten”, twittert hij.