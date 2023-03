Premium Het beste van De Telegraaf

Echtgenoot Jacky (65) zit vast Myriam (59) vermoord 'omdat hij het waanidee had dat ze vreemd ging'

Door Dirk Coosemans

SCHAFFEN - Jacky G. (65), gepensioneerd teamchef bij Ford, zou zijn vrouw Myriam Nivarlet vermoord hebben uit jaloezie, zo blijkt drie maanden nadat hij haar thuis in het Belgische Schaffen ombracht met een mes. Het koppel was al 22 jaar samen, maar nog maar pas getrouwd. „Hij had het waanidee dat zijn vrouw overspel pleegde.”