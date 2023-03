Premium Het beste van De Telegraaf

Rishi Sunak bezoekt Emmanuel Macron om lucht te klaren Londen en Parijs trekken eindelijk naar elkaar toe: ’Een nieuwe start’

Door Eveline Bijlsma

De Franse president Macron en de Britse premier Sunak schijnen het erg goed met elkaar te kunnen vinden. Ⓒ ANP / Abaca Press

PARIJS - Voor het eerst in vijf jaar zaten Londen en Parijs weer eens om tafel. De Britse premier Rishi Sunak kwam naar het Élyséepaleis om te praten over de oorlog in Oekraïne en illegale immigratie, maar vooral om de relatie met Frankrijk uit het slop te trekken.