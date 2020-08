Verkouden Hoekstra afwezig bij belangrijke ministerraad

Hoekstra heeft geen koorts en voelt zich goed, laat hij weten. Wel doet hij vanwege de klachten voor de zekerheid vrijdag een coronatest.

De komende begroting is nagenoeg klaar, omdat Hoekstra die de afgelopen weken en vooral dagen met alle ministers heeft voorbereid. De plannen worden op 15 september op Prinsjesdag gepresenteerd.

Ook over het nieuwe steunpakket voor de economie is donderdag in principe overeenstemming bereikt, onder meer met de sociale partners. Dit pakket wordt naar verwachting vrijdag bekendgemaakt. Een aantal onderdelen van het pakket is al uitgelekt.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën vervangt Hoekstra bij de ministerraad.