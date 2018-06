Driewielers voor gehandicapte Patrick niet aan te slepen na diefstal: ’Hartverwarmend’

Patrick bij het dagverblijf in IJsselmuiden met een soortgelijke driewieler Ⓒ RTV Oost

KAMPEN - De gehandicapte Patrick (47) uit Kampen was in zak en as toen hij ontdekte dat zijn geliefde driewieler was gestolen. Nu krijgt hij uit het hele land de helpende hand toegestoken. Zijn zus Angelique is erg blij met alle reacties. „Dit is hartverwarmend.”