’Hackers Noord-Korea vielen vaccinontwikkelaar AstraZeneca aan’

Volgens Reuters deden de hackers zich op LinkedIn en WhatsApp voor als recruiters en benaderden ze medewerkers van de farmaceut. Ze boden onder anderen mensen die zich bezighouden met het vaccin nepbanen aan.

Vervolgens werden er documenten verstuurd, sommige vanaf een Russisch e-mailadres, die beschrijvingen van de baan moesten voorstellen maar in feite moesten de hackers via de bijlages toegang krijgen tot de computers van de medewerkers. Zoals het er nu naar uitziet, is de cyberaanval mislukt.

AstraZeneca wilde niet reageren op de kwestie, de universiteit van Oxford, met wie het bedrijf samenwerkt, deed dat wel: „Wij werken nauw samen met het Nationaal Cyber Security Centrum om er zeker van te zijn dat onze onderzoeken naar corona zo goed mogelijk beschermd worden.”