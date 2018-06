Koning: open zenuw geraakt bij getroffenen MH17

Dat heeft de koning gezegd in reactie op de vandaag verschenen tussenrapportage van het JIT (Joint Investigation Team). Hij wilde niet op de inhoud van het rapport ingaan. Wel zei hij zich te realiseren dat het rapport tot verdriet kan leiden bij nabestaanden, omdat het drama rond MH17 een open zenuw openrijt in de Nederlandse samenleving. Heel Nederland leeft mee, aldus de koning.

In het rapport komen nieuwe bewijzen naar voren van Russische betrokkenheid bij het neerhalen van MH17.

Op de vraag of de koning zichzelf ooit nog een biertje ziet drinken met president Poetin, zoals in de winter van 2014 gebeurde, hield hij zich op de vlakte. Er is volgens Willem-Alexander na de aanslag een nieuwe realiteit ontstaan over de relatie met de Russen. Hij wil evenwel niet speculeren over de toekomst.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima toonden zich de afgelopen jaren zeer betrokken bij de nabestaanden van de aanslag op het Maleisische vliegtuig, waar 196 Nederlanders bij om het leven kwamen.

Bekijk ook: Nabestaanden MH17 geschokt na harde feiten

De koning gaf zijn reactie in de marge van het staatsbezoek aan Luxemburg. Premier Rutte is in India op handelsmissie, maar komt eerder terug om morgen in de ministerraad over het JIT-rapport te spreken.

Buk-raket

De onderzoekers van het JIT achten bewezen dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten, is afgevuurd vanaf een installatie van het Russische leger. Uitvoerig onderzoek van het JIT heeft aangetoond dat de raketinstallatie afkomstig is van de 53e luchtafweerraketbrigade gelegerd bij het Russische Koersk .

Rutte sprak in India zijn waardering uit voor het werk van de JIT-onderzoekers. De premier kan nog niet vooruitlopen op eventuele actie naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. „Daar worden vrijdag ongetwijfeld direct mededelingen over gedaan” , aldus Rutte. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vervangt de premier voor de rest van het bezoek.

Ook minister Blok (Buitenlandse Zaken), die de koning vergezelt bij het staatsbezoek in Luxemburg, komt vrijdagochtend hiervoor vervroegd terug.