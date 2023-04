Premium Het beste van De Telegraaf

Uitweg uit de criminele fuik: pleidooi voor meldpunt belaagde advocaat

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Dat Inez Weski vrijwillig communicatie voor Ridouan Taghi verzorgde, wordt door velen betwijfeld. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Advocaten die onder druk staan, of al over de schreef zijn gegaan, moeten dat kunnen melden zonder dat ze meteen moeten vrezen voor tucht- of strafrechtelijke stappen en een beroepsverbod.