Aardbeving bij Groningse Tjuchem: ’Heel het huis kraakte’

RTV Noord schrijft op de website dat er ook meldingen zijn binnengekomen uit Bedum, Wagenborgen, Siddeburen en Steendam. Bewoners van deze plaatsen omschrijven de aardbeving als „twee dikke dreunen” en „eerst trilde de grond en daarna kraakte het hele huis.”

„Het begon met een doffe knal in de verte en direct daarna een korte trilling. De trilling was goed te voelen. Ik dacht dat er een deur dicht ging of er een vrachtwagen langsreed”, laat iemand uit Siddeburen aan de omroep weten. Een ander, uit het dorpje Wagenborgen, zegt: „De ramen trilden. En we keken elkaar aan; dat was er weer één.”

Gaswinning

De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe deed zich in augustus 2012 voor bij het gehucht Huizinge (gemeente Loppersum). Die had een kracht van 3,6.

