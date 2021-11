Woord tribunaal ook in Tweede Kamer in de ban

Markuszower zei dat iedereen van het kabinet, inclusief Tweede Kamerleden, die voor het huidige immigratiebeleid zijn voor een tribunaal zouden moeten verschijnen om „verantwoording af te leggen voor jullie misdadige opengrenzenbeleid.” Daarop onderbrak de voorzitter zijn inbreng.

CDA-Kamerlid Kuik riep de PVV’er op ’elkaar niet te intimideren en te bedreigen’. „Dit doet ons huis tekort.” D66’er Podt vroeg aan Markuszower om zijn woorden terug te nemen. „Het is bijna niet voor te stellen dat we op zo’n manier met elkaar omgaan.”

Markuszower zei niemand te hebben bedreigd. Hij verwees vervolgens naar partijen die eerder in de Kamer hebben gepleit voor een tribunaal. Toen ontnam de voorzitter hem opnieuw het woord. Na een discussie besloot Markuszower zijn inbreng voort te zetten.

’Intimiderend’

Voorzitter Bergkamp zei later de woorden ’intimiderend’ te vinden en dat is voor haar een grens. „Op een moment dat de collega’s worden aangesproken met ’er komt een tribunaal’ dan vind ik dat intimiderend. Dat laat ik niet toe.” Haar woorden werden ondersteund door Kamerleden met geroffel op de bankjes. Bergkamp volgt de voorzitter van de Eerste Kamer: Jan Anthonie Bruijn.

Een dag eerder verklaarde Bruijn al het woord tribunaal niet meer te willen horen in de senaat. Het woord is „een metaforische associatie met de Tweede Wereldoorlog. Dat treft mensen in het land zwaar. Dat is de bijl aan de wortel van de parlementaire democratie. Dat gaan we hier niet doen”, aldus Bruijn.

Er is een discussie ontstaan over de toon van het debat in het parlement. Die speelt al langer, maar na een bedreiging van een D66-Kamerlid door een collega van Forum voor Democratie vorige week wil Bergkamp dat de omgangsvormen veranderen. Ze gaat hierover in gesprek met de fractievoorzitters.