Rel in Vegan Society na twijfels rond blanke man en hummus

Dat schrijft de Daily Mail. De Vegan Society, een bijna tachtig jaar oude Britse vereniging, liet afgelopen zomer onderzoeken of de toenmalige vicevoorzitter, Eshe Kiama Zuri, zich schuldig had gemaakt aan racistische opmerkingen op sociale media.

Het rapport dat advocate Ijeoma Omambala QC erover opstelde, stelde dat er twee ’onprofessionele en ongepaste’ opmerkingen werden gemaakt, maar volgens het rapport geen racisme.

De klachten over Zuri werden verklaard door een ’persoonlijke vijandigheid’ van een anoniem persoon richting Zuri. Die beschrijft zichzelf op de persoonlijke website als ’non-gendered’, wat betekent dat diegene zich niet als man of vrouw wenst te identificeren, en als iemand met een beperking.

Links op de foto de advocate die het rapport schreef, rechts voormalig vicevoorzitter Eshe Kiama Zuri.

De tumult ontstond na opmerkingen van deze Zuri, die beschreef hoe veganisme werd geïntroduceerd door een ’witte man’, terwijl al het ’hippe vegan eten’ gebaseerd is op culinaire tradities zoals Pakistaanse dal, tofu en tarwe uit China en hummus uit het Midden-Oosten.

Vegan

Donald Watson introduceerde het woord ’vegan’ om een volledig niet-dierlijke levensstijl te omschrijven die verder ging dan vegetariër. Watson was ook de uitgever van het eerste Vegan News uit 1944. Hij werd zelf in 1940 veganist en was op zijn 14e al vegetariër geworden nadat hij op de boerderij van een oom een varken geslacht zag worden. Later richtte hij de Vegan Society met enkele tientallen medestanders op.

„Het veganisme is nog nooit zo populair geweest als nu en alle veganisten zijn een zeer grote mate van dankbaarheid schuldig aan Donald Watson voor zijn pionierswerk”, meldde de Mexborough and District Heritage Society erover.

Racisme en ’ableism’

De blanke afkomst van het veganisme is klaarblijkelijk een steen des aanstoots voor Zuri, maar die had meer problemen en werd bijvoorbeeld binnen de stichting ’misgendered’ – waarbij een aanduiding als ’zijn’ of ’haar’ werd gebruikt. Intern zou de Vegan Sociëty ’institutioneel racistisch’ zijn, klinkt het ook in The Sunday Telegraph.

In een afscheidsbericht schreef Zuri ’naïef’ te zijn geweest als ’meervoudig gemarginaliseerd lid, als zijnde zwart, queer, met een beperking en working class’.

Zuri wilde ’het systematische racisme en de onderdrukking die in iedere organisatie voorkomt waar niet naar diversiteit en inclusiviteit wordt gekeken (...) en de structuur van witte suprematie’ aanpakken. Dat is niet gelukt. Ook Robb Masters klaagde in een afscheidsbrief van een ’giftige omgeving’ waar Zuri ’vijandig’ werd bejegend en er sprake zou zijn van ableism – discriminatie ten faveure van mensen die geen beperking hebben.

Laster

Zowel Zuri als Masters spreken van ’een lastercampagne’ door sommige leden, die volgens Rob Masters geld prefereren boven ethiek „terwijl ze de overwegend blanke, overwegend mannelijke, overwegend cisgender, heteroseksuele, able-bodied en neurotypische wurggreep op de Vegan-beweging in stand houden.”

Een woordvoerder van de Vegan Society verklaart: „Er is een conflict geweest tussen de Raad van Bestuur waar we hard aan hebben gewerkt en het is betreurenswaardig dat de meest recente ontslagnemingen de dag voor een geplande bemiddelingssessie werden ingediend.” De leden worden bedankt voor hun inzet en toewijding.