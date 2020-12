Buurt Blerick in shock na fatale steekpartij: ’Laura was zo’n levenslustige meid’

De politie in Blerick doet onderzoek na de fatale steekpartij op straat, waarbij de 26-jarige Laura om het leven kwam. Ⓒ Keistadnieuws

Blerick - Speelde er iets in haar leven of was de 26-jarige Laura op de verkeerde tijd op de verkeerde plek en is ze een willekeurig slachtoffer? Ontdane buurtbewoners van de jonge vrouw, die dinsdagochtend in haar eigen straat in het Limburgse Blerick werd doodgestoken, breken zich er het hoofd over.