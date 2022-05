Geen of minder treinen door gevolgen onweer

Ⓒ Casper Huurdeman

UTRECHT - Door het noodweer zijn donderdag ook problemen op het spoor ontstaan. Uit meerdere plaatsen in het land kunnen reizigers tijdelijk niet of later dan gepland weg, omdat er geen of minder treinen rijden dan normaal. De problemen worden onder meer veroorzaakt door storingen, omdat kabels zijn doorgebrand door blikseminslag en door beschadigingen aan het spoor door omgevallen bomen die daar ook nog eens weggehaald moeten worden, meldt ProRail donderdag.