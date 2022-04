Noord-Korea dreigt met kernwapens indien Zuid-Korea aanvalt

Kim Yo-jong reageerde volgens staatszender KCNA op eerdere berichten dat de Zuid-Koreaanse minister van Defensie gesproken had over een preventieve aanval op de noordelijke buren. Dat was was volgens Kim Yo-jong „een zeer grote fout.”

„Tenzij het Zuid-Koreaanse leger militaire actie onderneemt tegen onze staat, zien wij het niet als doelwit van onze aanvallen’, zei Kim Yo-jong. „Maar als Zuid-Korea, om wat voor reden dan ook een militaire actie zoals een ’preventieve aanval’ onderneemt, dan verandert de situatie. In dat geval wordt Zuid-Korea zelf een doelwit.”

„Dit is geen dreigement”, zei Kim ook nog. „Dit is een gedetailleerde uitleg van onze reactie op mogelijke roekeloze militaire acties door Zuid-Korea.”