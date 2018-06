Nederlandse jihadist Irak zit 8 jaar cel uit

Ⓒ DE TELEGRAAF

DEN HAAG - De Nederlander die vastzit in een Iraakse gevangenis, zit daar een celstraf van acht jaar uit. Hij is veroordeeld op basis van de antiterreurwet. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Wanneer de man is veroordeeld kan het ministerie niet zeggen, alleen dat het al even geleden is.