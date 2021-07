Huisbaas sluipt stiekem appartement van huurder binnen om aan ondergoed te ruiken

Jorge Orellana-Arias is vorige week aangeklaagd voor ’derdegraads inbraak’, nadat een vrouw aan de politie had verteld dat ze videobeelden had waarop te zien is dat hij in haar appartement meerdere keren de kleding van haar en haar dochter doorzocht. Dat melden lokale media.

Verborgen camera’s

De vrouw vermoedde afgelopen mei voor het eerst dat er iets mis was. In een poging de vermeende indringer te dwarsbomen begon ze „aangrenzende deuren te barricaderen.” Orellana-Arias gebruikte vervolgens een andere deur om de woning binnen te komen, aldus de politie. De vrouw besloot uiteindelijk om verborgen camera’s op de hangen.

Op de video is te zien hoe Orellana-Arias vrouwelijke kledingstukken naar zijn neus brengt. Ook heeft de vrouw verklaard dat haar huurbaas op een gegeven moment de woning binnenkwam terwijl haar dochter alleen thuis was. „Hij was blijkbaar geschrokken van de aanwezigheid van het meisje en verliet het appartement onmiddellijk”, aldus de politie.

Opgepakt

De huisbaas werd afgelopen donderdag gearresteerd en zit in voorlopige hechtenis. Orellana-Arias moet 14 september voor de rechter verschijnen.