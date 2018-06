Verdachte Zwollenaar: ’Jeugdvriend schoot zichzelf per ongeluk dood’

Deniz werd op 8 februari van dit jaar als vermist opgegeven. De G. had hem als laatste in levende lijve gezien en had, aldus het OM tijdens de zitting, gelogen over het moment waarop zij voor het laatst in elkaars gezelschap waren. Dat zou tenminste moeten blijken uit camerabeelden.

Er werd een week lang naar de vermiste gezocht, onder meer door De G. Die was overigens toen al in beeld als verdachte, aldus justitie.

Afgeluisterd gesprek

Een afgeluisterd telefoongesprek, waarin De G. het had over een door Deniz in zijn woning gevonden pistool waarmee hij zichzelf – mogelijk per ongeluk of na een ruzie – doodschoot, leidde tot een doorbraak. Het levenloze lichaam van Deniz werd daags nadat De G. gearresteerd werd, opgedeeld teruggevonden in de kruipruimte onder diens woning.

Er worden vanwege twijfel over de verklaringen van De G. én om uit te sluiten dat Deniz zichzelf om het leven bracht dergelijke scenario’s onderzocht, liet de officier van justitie weten. Ook een reconstructie van de gebeurtenissen wordt niet uitgesloten. Het OM ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor andere betrokkenen.

De G. afwezig

Het is niet bekend of de verdachte nog altijd beweert dat niet hij, maar Guldogdu zelf, verantwoordelijk is voor zijn dood. De G. was vandaag afwezig en zijn advocaat, mr. Roel van Faassen, ging nergens inhoudelijk op in. „Wellicht dat tijdens een volgende zitting hierover meer duidelijkheid kan komen. Niemand is gebaat bij het ’eeuwig’ voortduren van een proces.”

Mogelijk dat hierover op 17 juli aanstaande meer naar voren komt, aangezien dan de volgende rechtszitting gepland staat. „Ik zou het wel fijn vinden dat de verdachte dan aanwezig is”, liet rechtscollegevoorzitter Meijer zich ontvallen. De G. blijft in voorlopige hechtenis.