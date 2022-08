Kamer roept op tot politieke ingreep vanwege koopkrachtdaling

Het Centraal Planbureau presenteert vrijdag de nieuwste koopkrachtcijfers en die zijn historisch slecht. Door de bank genomen gaat een huishouden er in dit jaar 6,8 procent op achteruit. Vooral bij middeninkomens is de pijn groot, lagere inkomens worden dit jaar nog gestut door vooral de eenmalige energietoelage van 1300 euro via de gemeente.

’Kabinet, kom in actie’

In Den Haag klinkt daarom de oproep aan het kabinet om in actie te komen voor koopkrachtreparatie. Volgens PVV-leider Wilders is het ’crimineel’ dat er de afgelopen maanden niet genoeg is gedaan: „Dit weten we al een half jaar.” PvdA-Kamerlid Kuiken vindt dat het kabinet ’alles uit de kast moet trekken om deze ramp te voorkomen’: „Het kabinet moet nu eenheid uitstralen in plaats van verdeeldheid. Niet meer dralen en afschuiven.”

„Terwijl landen om ons heen volop crisismaatregelen nemen hebben wij een minster van Financiën Kaag die de hele zomer onzichtbaar is en een kabinet dat stelt dit jaar niets te doen”, foetert SP-leider Marijnissen. „Dit kabinet moet zich kapot schamen. Of beter nog: hun spullen pakken. Wat een drama.”

Ook vanuit de coalitie, die momenteel overhandelt over de begroting van volgend jaar, klinkt een oproep aan het kabinet. „De VVD wil dat het kabinet nu doet wat nodig is om te zorgen dat voor gewone gezinnen het leven betaalbaar blijft en er zo veel mogelijk overblijft in hun portemonnee”, zegt de VVD-fractieleider Hermans. „Middengroepen staan dan wat ons betreft voorop.”

CU-Kamerlid Grinwis vindt het ’onacceptabel’ dat ’honderdduizenden gezinnen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen’: „Het komt er nu op aan belastingen te verlagen, lonen te verhogen en de energierekening betaalbaarder te maken.”