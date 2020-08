Duizend Duitsers weten niets van hun corona-besmetting

Gisteren moest Markus Söder, de premier van de deelstaat en de man die Merkel als conservatieve kanselier wil opvolgen, toegeven dat zijn eis om te ’testen, testen, testen’ goed misliep: „Dat is ergerlijk, maar waar gewerkt wordt, begaan mensen fouten. Gegevens werden met de hand opgeschreven, en niet digitaal, waardoor mensen niet ingelicht werden.”

Zeker 85.000 mensen werden aan de Zuid-Duitse grenzen op de snelweg getest, de helft heeft nog geen resultaat, negenhonderd personen zijn besmet en weten van niets, net als mogelijk honderd anderen. Volgens de medeverantwoordelijke minister van gezondheid Melanie Huml worden de mensen met Covid-19 intussen allemaal stuk voor stuk gebeld. En aan de grote stations als München en Neurenberg ’is het testsysteem digitaal.

De aangelegenheid is pijnlijk voor Söder, die in de pandemie telkens door snelle maatregelen opviel. En hij wees steeds op zijn grote concurrent Armin Laschet, premier van Noordrijn-Westfalen, die ook het roer van Merkel wil overnemen. De CSU-voorzitter verwees Laschet steeds fijntjes op corona-hotspots in diens deelstaat bij Europa’s grootste vleesfabrikant Tönnies en carnavalsfeestjes.

Intussen wordt over de ’potlood-problemen’ bij premie Söder door de groene, liberale en sociaal-democratische oppositie besmuikt gelachen. Hij had de gratis tests aan snelwegen door vrijwilligers van het Rode Kruis laten uitvoeren, die zich door de kritiek in hun hemd gezet voelen. In elk geval schrapte Söder pijlsnel zijn geplande vakantie aan de Noordzee.