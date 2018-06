Hoofdrolspeler liefdesaffaire OM met verlof

De liefdesaffaire tussen Van Nimwegen en Marianne Bloos zorgde voor ernstig verstoorde verhoudingen binnen het OM, zo berichtte NRC recentelijk. Het college laat nu onafhankelijk onderzoek doen, dat zich richt op de benoeming van Van Nimwegen in 2014 tot hoofdofficier in Rotterdam.

Ook een dienstreis naar Thailand wordt bekeken. Gerrit van der Burg, voorzitter van het college van procureurs-generaal, vindt dat er „geen enkele mist mag blijven hangen.”

Ander standpunt

Het college oordeelde eerder dat de relatie tussen de twee hoofdaanklagers, Marc van Nimwegen en Marianne Bloos, niet in strijd was met de gedragscode van het Rijk. Wel werd toen gesteld dat er binnen de top van het OM niet goed was omgegaan met de affaire die intern niet bekend was gemaakt, terwijl dat wel had gemoeten.

Het college heeft nu opnieuw naar de relatie gekeken en is tot de slotsom gekomen dat „affectieve relaties tussen medewerkers in eenzelfde team of afdeling ongewenst zijn.” Van der Burg stelt: „Het college wil niet de indruk laten ontstaan, en als die al is ontstaan dan wil ik dat beeld wegnemen, dat er voor de top van het OM andere maatstaven worden gehanteerd. Dat kan en mag niet zo zijn.”

Tweede relatie

Voordat Van Nimwegen met Bloos begon, had hij ook een intieme relatie met Heleen Rutgers, die deze maand werd benoemd als nieuwe hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Brabant.