’Klimaatkoningin’ Thieme vliegt erop los

Uit het reizenregister van de Tweede Kamer blijkt dat de leider van de dierenpartij in totaal 36 keer naar het buitenland is getrokken. Op de lijst staan vliegreizen naar onder meer de klimaattop in Mexico, filmopnames in Washington en een congres in Georgië.

Juist de dierenpartij gaat er prat op dat mensen minder moeten vliegen. In debatten over de luchtvaart gaat het steevast over het klimaat, vogelaanvaringen en het vergassen van ganzen bij Schiphol.

Gevolgen voor werkzaamheden

Bovendien hebben de reizen buiten de vele Haagse recessen gevolgen voor de werkzaamheden van Thieme aan het Binnenhof. Actualiteitenrubriek EenVandaag ontdekte dat de politica amper zichtbaar is door de vele debatten die ze moet missen. Dit jaar verscheen ze nog niet één keer op het politieke toneel.

Fractievoorzitters die even lang, sommigen zelfs langer in de Tweede Kamer zitten pakken beduidend minder vaak hun koffers. Zo ging D66-leider Alexander Pechtold zestien keer naar het buitenland en PVV-voorman Geert Wilders vijftien maal. SGP-leider Kees van der Staaij lijkt vooral een abonnement op reizen naar Israël te hebben. In totaal ging hij achttien keer over de landsgrenzen voor zijn werk.

’Veel gevraagd spreker in buitenland’

De dierenpartij verdedigt haar reiskampioen en benadrukt dat Thieme de oprichter is van de eerste politieke partij ter wereld die niet ’de kortetermijnbelangen van de mens centraal stelt’.

„Die unieke positie leidt ertoe dat ze een veelgevraagd spreker is in binnen- en buitenland. De sterke groei van de fractie bij de afgelopen verkiezingen maakt het mogelijk om aan meer van die verzoeken tegemoet te komen dan in het verleden mogelijk was”, stelt de partij in een verklaring. „Daarbij wordt in elk geval de meest adequate en minst milieubelastende vorm van vervoer gekozen.”