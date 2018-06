Noord-Koreaanse reactie op Pence ’de druppel’

De onderminister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea noemde de opmerkingen van Pence stom en suggereerde dat de tweede landen elkaar konden treffen aan de onderhandelingstafel of bij een nucleaire krachtmeting. Pence had maandag in een interview op Fox News gezegd dat het overleg met Noord-Korea „zou kunnen eindigen zoals het Libië-model indien Kim geen akkoord sluit”.

Eerder had de nieuwe Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton al in herinnering geroepen hoe het indertijd met de Libische dictator Muammar Kaddafi is afgelopen. Die werd in 2011 tot aftreden gedwongen, na jaren aan de macht te zijn geweest in het Noord-Afrikaanse land, en door opstandelingen doodgeschoten. Trump nam vorige week afstand van de vergelijking met Libië.

’Staat een achterdeur open’

„De Noord-Koreanen dreigden letterlijk met een kernoorlog. Onder die omstandigheden kan een conferentie nooit succesvol zijn”, aldus een zegsman in het Witte Huis. „Maar er staat een achterdeur open als de Noord-Koreanen naar binnen willen. Dan moeten ze hun retoriek wel aanpassen.” Een collega bevestigde dat het gevaar voor een nucleair conflict voor Trump de doorslag gaf om de ontmoeting met Kim af te zeggen.