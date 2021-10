Amerikaanse sheriff (70) belandt in eigen gevangenis: ’Het voedsel is echt goed’

De verguisde Mike Blakely werd in augustus veroordeeld, maar houdt nog altijd zijn onschuld vol. Hij zou geld verduisterd hebben uit een fonds voor gevangenen. Tot aan de verdenkingen was hij de langst zittende sheriff in Alabama, meldt persbureau AP. Hij werkte 38 jaar in de gevangenis van Athens.

Ondanks alles spreekt Blakely geen kwaad woord over de Limestone County-gevangenis in Athens, waar hij lange tijd het bewind voerde. „De beste gevangenis in de staat Alabama - en daar ben ik trots op”, zei hij tijdens een door hemzelf belegde persconferentie. „Het eten is echt goed, en de staf zorgde goed voor mij.”

Blakely ontkent vanwege zijn verleden een speciale behandeling of privileges te hebben gekregen. Van de andere gedetineerden had hij „geen betere behandeling kunnen vragen.” Sommigen boden hem zelfs maaltijden aan. Helaas voor de tot drie jaar cel veroordeelde Blakely moet hij binnenkort van de rechter elders zijn tijd uitzitten: in de Franklin County-gevangenis in Columbus, zo’n 100 kilometer verderop.