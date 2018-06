Rutte met ruim halve regering naar België

Mark Rutte Ⓒ EPA

BRUSSEL - Premier Mark Rutte is met meer dan de helft van zijn regeringsploeg dinsdag in Brussel voor politiek topoverleg met de Belgische federale regering. In totaal doen 28 bewindslieden aan de bijeenkomst in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten mee, veertien van beide landen. België wordt aangevoerd door premier Charles Michel.