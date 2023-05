Turkse presidentskandidaat Kilicdaroglu belooft miljoenen migranten terug te sturen

In zijn toespraak verhardde Kilicdaroglu duidelijk zijn toon ten opzichte van eerder in de campagne. „Erdogan, je hebt de grenzen en de eer van ons land niet beschermd” sprak de seculiere oppositieleider. „Je hebt met opzet meer dan 10 miljoen vluchtelingen naar dit land gebracht. Zodra ik aan de macht kom, zal ik alle vluchtelingen naar huis sturen.”

Kilicdaroglu is door zes oppositiepartijen als gezamenlijke kandidaat naar voren geschoven in de hoop de zittende president Recep Tayyip Erdogan te kunnen verslaan, maar hij presteerde in de eerste ronde van de verkiezingen veel slechter dan gehoopt. Volgens de officiële uitslag kreeg hij 44,9 procent van de stemmen, terwijl Erdogan met 49,5 procent dichtbij een meerderheid was. Omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen kreeg volgt een beslissende verkiezingsronde.

Kilicdaroglu is ook van plan om Sinan Ogan te ontmoeten, de extreemrechtse presidentskandidaat die met 5,2 procent van de stemmen in de eerste ronde afviel. De oppositieleider hoopt dat Ogan zijn steun voor hem zal uitspreken. Ogan heeft gezegd dat hij alleen een kandidaat zal steunen die hard optreedt tegen migranten en „terrorisme”, waarmee hij doelt op Koerdische militanten.