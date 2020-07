Voor het eerst in jaren dalen huurprijzen in grote steden

Die conclusie trekt huurplatform Pararius in de eigen huurmonitor die dinsdag is gepresenteerd. Signalen dat er prijsveranderingen gaande waren op de huurmarkt waren er al langer, maar deze worden nu voor het eerst bevestigd met cijfers.

In Amsterdam zou de huur 1,4% zijn gedaald naar 23,09 euro per vierkante meter. In Den Haag gaat het om 0,5 procent en Eindhoven -1,9%. Ook in de middelgrote gemeenten er omheen daalde de huurprijs.

Ook in andere delen van Nederland zijn steeds meer prijsdalingen zichtbaar. In Almere (-2,4%), Amstelveen (-2,8%), Bussum (-3,7%), Helmond (-5,6%), Hilversum (-1,5%) en Middelburg (-8,6%) betaalden nieuwe huurders minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In Alkmaar (+1,7%) Apeldoorn (+2,4%), Delft (+3,1%), Haarlem (+0,6%), Leeuwarden (+0,3%), Leiden (+0,7%) en Nijmegen (+1,7%) stegen de prijzen met minder dan 3,2 procent.

„Er was al een soort plafond bereikt in de grote steden”, zegt directeur Jasper de Groot over de huurprijzen. „Maar de coronacrisis heeft een versterkend effect gehad en de prijzen door het ijs laten zakken.”

Dat wijt De Groot vooral aan het wegblijven van expats. Dit is volgens hem een tijdelijk effect: „Zodra de situatie teruggaat naar het oude en expats weer naar Nederland kunnen komen, zullen de woningen opnieuw voor een hogere huurprijs worden aangeboden.”