Dertig betogers Extinction Rebbellion gearresteerd bij protest Shell

De betogers stonden onder andere voor de ingang van het gas- en olieconcern en hielden daar spandoeken omhoog. Volgens de politie is de rust inmiddels weergekeerd.

Een woordvoerder van de milieugroep vindt dat de politie agressiever optrad dan bij vorige protestacties. Hij wil de beelden die zijn gemaakt terugkijken om het optreden van de politie goed te beoordelen.

„Shell respecteert het recht en de vrijheid om te demonstreren, als dit maar op een veilige manier gebeurt”, reageert het olie- en gasconcern op de demonstratie. „Shell heeft een strategie die het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord steunt. In die zin hebben we dus hetzelfde doel als de activisten. We verschillen alleen van mening over de weg ernaartoe.”