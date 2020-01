Trump dreigt Iran met aanvallen: we hebben 52 locaties in vizier

„Laat dit een waarschuwing zijn. Als Iran de Amerikanen aanvalt, hebben we 52 Iraanse locaties in het vizier. Sommige daarvan zijn erg belangrijk voor Iran en de Iraanse cultuur. We zullen snel en hard toeslaan. De VS willen geen dreigementen meer”, aldus Trump, die ook de hoogste baas is van het leger.

Iran heeft eerder aangegeven wél wraak te zullen nemen voor de aanslag op Qassem Soleimani, een van de belangrijkste leiders van het land, en dé geopolitieke strateeg achter de schermen die aan alle touwtjes trok.

President Trump noemt Soleimani „hun terroristische leider.” „Hij had net een Amerikaan gedood en veel anderen verwond. Ook was hij bezig met het voorbereiden van een aanval op onze ambassade”, zegt Trump op Twitter.

De Verenigde Staten hebben veel kritiek gekregen op de liquidatie van Soleimani en een andere belangrijke legercommandant, en enkele anderen. Europa is ’not amused’, Rusland en China hebben hard uitgehaald en in eigen land vrezen voormalig veiligheidsadviseurs van het Witte Huis voor escalatie.

Overigens zijn de 52 Iraanse locaties niet alleen op strategische gronden gekozen: het getal is ook een verwijzing naar de 52 mensen die ruim veertig jaar geleden, van 1979 tot 1981, gegijzeld werden op de Amerikaanse ambassade in Iran.

Qassem Soleimani

Soleimani kwam vrijdag na een Amerikaanse raketaanval in Bagdad om het leven. Hij was de rechterhand van de hoogste geestelijke van Iran ayatollah Ali Khamenei. Zaterdag werden enkele raketten afgeschoten op doelen in Bagdad. Een van hen landde in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Daar raakte niemand gewond, elders wel enkele burgers.

