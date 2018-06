Vwo Natuurkunde: ’Watt was het moeilijk’

Maar bij vmbo’er Rajjan ging zijn economie-examen heel erg goed. ,,Geen moeilijk examen. Alleen theoretische opdrachten.” Vwo-vloggers Valentijn en Tijn stonden voor een zwaar natuurkunde-examen vanmiddag.

Valentijn grapt: ,,Ik heb veel vermogen geleverd, maar mijn cijfer zal geen grootheid zijn. Mijn god, watt was het moeilijk.” Tijn is serieuzer: ,,Er zaten wel veel uitlegvragen in.”

China bij Triade?

Andere vwo-kandidaten op het Amstelveen College worstelden eerder vanmorgen met aardrijkskunde. Al bij de eerste examenopgave, over migratiestromen wereldwijd, moesten ze even goed nadenken. Hoort China nou wel of niet bij de Triade - drie gezamenlijke economische grootmachten?

Voor Rayen Oaf (19) ging het aardrijkskunde-examen wel prima. ,,Paar saaie vragen over het ontstaan van stenen.” En hij was al rap klaar: ,,Ik dacht dat ik maar 2,5 uur had in plaats van 3 uur, dus ik heb heel snel geschreven,” lacht hij. Rayen juicht: ,,Ik ben nu he-le-maal klaar. Vakantie! Ik ga een tussenjaar nemen. Maar eerst lekker naar Mallorca met nog meer jaargenoten.”

Eerst Mallorca!

Klasgenoot Roby Broeknellis (18) beet zich stuk op vraag 3, de vraag over de geografische Tour de France. Aan de hand van hoogteplaatjes moest worden gepuzzeld welke etappe bij welke grafiek hoorde. ,,Maar ik heb niets met die fietswedstrijd. Ik snapte deze vraag gewoon echt niet.”

Roby vreest dat ze een herexamen zal moeten doen, want ze heeft meerdere examenvakken die rond de vijf hangen. ,,Dan maar een her. Maar eerst ga ik ook naar Mallorca! Toch zal ik me nog even moeten focussen, want dinsdag heb ik nog Spaans.”

Veel Azië, weinig klimaat

Vakdocent Jeroen Püttmann vindt dat het vwo-examen aardrijkskunde dit jaar goed te doen is. ,,Er zitten een paar lastige vragen, maar geen gemene. Dat was in voorgaande jaren wel zo. Ik heb bijna alle gevraagde stof behandeld, dus ze moeten het wel kunnen.”

Jeroen Puttman

Toch, zo geeft hij toe, valt en staat alles met het correctievoorschrift en de tweede corrector. ,,Dus blijft het ook voor mij altijd spannend. Als ik de antwoorden lees, hoor ik altijd de leerling die erachter zit. Ik ben er erg bij betrokken in deze periode.”

Opvallend is volgens de vakdocent dat er maar weinig klimaat in het examen zat. ,,Leerlingen hebben altijd een hekel aan klimaatvragen. Dit examen is echt een uitzondering; er was maar één vraag die daar echt over ging. En een hoog Azië-gehalte, veel vragen daarover.”

De havisten zijn vanmiddag gestruikeld over de laatste vraag bij wiskunde A. Bij het LAKS stromen de klachten erover binnen. Het was volgens hen de lastigste en moeilijkste vraag waarmee je veel punten (8) kon krijgen.