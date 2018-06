Verzamelaar Panini-voetbalplaatjes moet diep in de buidel tasten

Mathijs Groenewoud is inmiddels 44 jaar en vertelt honderduit over de voetbalplaatjes, die hij sinds 1983 verzamelt. Ⓒ Anko Stoffels

Amstelveen - We zijn er niet bij, aankomende zomer op het WK in Rusland. Dat is sportief gezien jammer, maar ook voor de verzamelaar van voetbalplaatjes is het slecht nieuws: de bekende Panini-stickers worden nu namelijk niet weggegeven bij de Albert Heijn, maar zullen gekocht moeten worden. En dat kan in de papieren lopen: de prijs van een pakje stickers is gestegen van zeventig naar negentig cent.