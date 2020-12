Gevangene overleeft dodelijke injectie, corona wordt hem fataal

De sterfdatum van Broom had eigenlijk 15 september 2009 moeten zijn. Op die dag had hij een dodelijke injectie moeten krijgen. Twee uur lang probeerden artsen die toe te dienen, maar ze konden geen geschikte ader vinden. Broom barstte in huilen uit, zo meldt NBC, nadat hij achttien keer geprikt was.

In juni van dit jaar moest poging twee plaatsvinden. Maar de gouverneur van de staat Ohio stelde de executie uit tot maart 2022. Volgens de advocaten van Broom leefde hij in angst omdat „hetzelfde proces opnieuw zou plaatsvinden bij een volgende executie.”

Broom overleed afgelopen maandag in de gevangenis van Columbus in het Amerikaanse Ohio. Hij kreeg de doodstraf omdat hij in 1984 een 14-jarig meisje ontvoerde, verkrachtte een vermoordde.

Broom is de vierde gevangene in Amerika waarbij de executie mislukt. In 1946 haperde de elektrische stoel bij de 17-jarige Willie Francis. Drie jaar geleden kon er bij de 69-jarige Alva Campbelle net als bij Broom geen geschikte ader gevonden worden. In 2018 waren er ook bij de 61-jarige Doyle Lee Hamm problemen met de aderen.