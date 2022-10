Charles wil een sobere kroning en nu zijn Britten woedend

De eerste plannen voor de volgend jaar geplande kroning – volgens The Daily Mirror op 3 juni, zeventig jaar en een dag na die van Elizabeth – zijn de afgelopen dagen uitgelekt. Koning Charles zou de voorkeur geven aan een aanzienlijk soberder gelegenheid dan in 1953. In plaats van ruim achtduizend genodigden limiteert hij het aantal tot ongeveer tweeduizend. Ze hoeven ook niet in officiële kledij te verschijnen en in plaats van de zich diverse malen verkledende Elizabeth zou een pak voor Charles moeten volstaan. De hele ceremonie mag bovendien geen drie uur duren, eerder een uurtje.

Volgens ingewijden kiest Charles voor de soberder benadering omdat deze beter bij de ’moderne’ tijd zou passen. Het zou bovendien ongepast zijn om, na een winter van ontbering als gevolg van hoge gasprijzen en stijgende hypotheeklasten, het land een gepeperde rekening voor te leggen voor iets wat puur ceremonieel is.

’Anti-monarchisten’

Maar tal van Britten willen daar niets van weten. Ze hebben gezien hoe de wereld zich vergaapte aan het ceremonieel rond de uitvaart van Elizabeth. Volgens commentator Daniel Johnson in The Daily Mail is het bijzonder onverstandig om toe te geven aan „een handjevol anti-monarchisten.” Hij raadt de koning aan om „alles uit de kast te halen” met het oog op de kroning. Het geld is volgens Johnson geen bezwaar. „Het is een druppel op een gloeiende plaat als het gaat om de volledige rijksbegroting.” Volgens historicus Roberts is het bovendien een investering die ervoor zorgt dat het Britse koningshuis een toeristische trekpleister blijft. „Het zou teleurstellend zijn om die gelegenheid niet volledig uit te buiten.”