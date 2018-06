Man in bh vult hotelbad met aardappelen

Agenten kwamen erachter dat hij midden in een dagenlange ’drugs binge’ zat: een periode van extreme drugsinname gedurende langere tijd. Hotelpersoneel rook eerder een wietlucht, terwijl ook xtc, een soort mdma en psychedelische drugs in de hotelkamer werden gevonden.

Omdat de man vervolgens een bad vulde met aardappelen, in totaal verdwaasde toestand, mag gesproken worden van een ’bad trip’. In de rechtszaal beschreef Johnson dat het ’voelde alsof het de juiste keuze was’, zo schrijft de Daily Echo.

Dealer

Johnson zou één avondje in Eastleigh, dicht bij Southampton, gaan stappen met vrienden en drugs gebruiken. Dat werden uiteindelijk vijf dagen. Ook in zijn huis werden grote hoeveelheden drugs gevonden, waardoor agenten het vermoeden kregen dat het om drugshandel ging.

Uiteindelijk gaf Johnson toe dat hij handelde in de drugs: deze lading had hij voor 750 dollar gekocht op het darkweb. Erg succesvol lijkt hij niet. Een expert van de politie berekende dat hij opgelicht is en dat de lading niet eens de helft waard is.

Taakstraf

Johnson moet de komende anderhalf jaar taakstraffen uitvoeren en zal tevens een afkick-behandeling ondergaan van negen maanden.