PVV: kosten duurzaam huis te hoog

De Telegraaf berichtte donderdag dat het 190 miljard euro kost om alle huizen in Nederland energieneutraal te maken. Dat is gemiddeld maar liefst 25.000 per woning. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. „De opbrengsten wegen bij lange na niet op tegen de kosten van de woningaanpassing naar energieneutrale woningen”, zei EIB-directeur Van Hoek daarbij.

PVV-Kamerlid Alexander Kops voelt zich daarom gesterkt in zijn opvatting dat we daar niet aan moeten beginnen. „Mensen hebben dat geld niet. Er lijkt niet goed over nagedacht.”

’Er moet iets gebeuren’

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) kon nog niet veel zeggen over het nieuwe onderzoek, maar ze wil dat er wel iets gedaan wordt aan de duurzaamheid van huizen: „Er moet iets gebeuren, maar het moet wel slim gebeuren.”

Of ze met ’slim’ bedoelt dat het goedkoper moet dan wat er nu is berekend? „Het moet zo goedkoop mogelijk.” De minister zegt ’hoge verwachtingen’ te hebben van een commissie te hebben onder leiding van Diederik Samsom die hier oplossingen voor bedenkt.