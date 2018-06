Jan Kooijman heeft zijn oude basisschool nooit echt verlaten

Jan Kooijman (liggend, voor) gaat met de dames van O’G3NE terug naar hun oude klas in Fijnaart. Ⓒ Kro-Ncrv

Jan Kooijman stapt vanaf dinsdag in Reünie:21 weer even terug in zijn basisschooltijd, samen met leerlingen die ook al minstens tien jaar de klaslokalen van groepen één tot en met acht niet meer van binnen hebben gezien. Pestkoppen van toen blijken de helden van vandaag. „Jongeren die te boek stonden als pestkop helpen nu probleemgevallen met een achterstand op weg.”