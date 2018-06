’Ik word in het pak genaaid door mijn zussen’

Beide mannen werden op 24 januari 2003 in Amstelveen bij het verlaten van een restaurant dodelijk getroffen door kogels afgevuurd vanaf een motor.

Appel valt niet ver van de boom

Zussen Astrid en Sonja zijn ervan overtuigd dat Willem Holleeder de opdracht gaf voor de moord, om de criminele erfenis van Van Hout in handen te krijgen. Holleeder ongeduldig tegen de rechter: „Mevrouw, u weet toch wat hun achternaam is? De appel valt niet ver van de boom.”

Voor dit dossier trekt de rechtbank ruim twintig dagen uit. Dat is ongebruikelijk lang in vergelijking met andere moordzaken. Waarom dat zo is bleek toen de rechtbank voor de bespreking van de feiten teruggreep naar de ontvoering van biermagnaat Heineken en diens chauffeur Doderer in 1983. In die periode werd de kiem gelegd voor de latere ruzie tussen Holleeder en Van Hout.

Uiteenspatten

De vriendschap spatte definitief uiteen na de eerste aanslag op Van Hout in 1996. Die zou volgens Holleeder zijn gepleegd in opdracht van Sam Klepper en John Mieremet, omdat Van Hout deze criminelen zou hebben beledigd. Holleeder: „Je had twee Corretjes. Die van ’s morgens met wie je een normaal gesprek kon voeren. En de Cor van na 4 uur ’s middags. Dan was hij dronken en was er geen land met hem te bezeilen.”

Klepper en Mieremet eisten dat Van Hout een ’boete’ zou betalen van een miljoen gulden. Van Hout weigerde, waarop Holleeder besloot het te betalen: „Het was dát, of een bloedbad.” Zijn beslissing werd volgens Holleeder door Van Hout ten onrechte uitgelegd als het overlopen naar het kamp van de vijand. Eind 2000 volgde een tweede aanslag die Van Hout ook overleefde. Volgens Astrid en Sonja Holleeder zat hun broer erachter. Net als achter de derde aanslag in 2003, die Van Hout fataal werd.

De zaak gaat vrijdag verder. Volgende week dinsdag en vrijdagochtend wordt zus Astrid als getuige gehoord over de moord op Cor van Hout.