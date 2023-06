Vier vermiste kinderen na crash in Colombia levend gevonden

Bij de reddingsoperatie van de kinderen waren militairen, brandweer en medewerkers van de civiele luchtvaart betrokken. De autoriteiten hebben meer dan een maand in de jungle naar de kinderen gezocht.

Appel

Eerder was er al hoop dat de kinderen nog in leven waren, doordat tijdens de zoektocht dagen na de crash eigendommen en een deels opgegeten appel in het gebied rond de plaats van de crash waren gevonden.

Ten tijde van de crash waren de kinderen 13, 9 en 4 jaar oud, de jongste was 11 maanden. Het vliegtuig was onderweg naar San José del Guaviare in het midden van Colombia toen het van de radar verdween. Bij het ongeluk kwamen drie volwassenen om.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend.