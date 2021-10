Man tankt auto’s vol met vermoedelijk gestolen tankpas

De politie kreeg rond 20.30 uur een melding dat er een rij met zo’n veertig auto’s stond bij een tankstation aan het Gedempt Hamerkanaal. Toen de man de agenten zag, sloeg hij op de vlucht. Hij kon snel worden gepakt. De politie onderzoekt of de tankpas was gestolen. Ze verdenkt de man van heling en oplichting. Zowel de pas als het verdiende geld is in beslag genomen.

Bij het tankstation ontstond volgens de politie chaos omdat de auto’s in de rij allemaal tegelijk weg wilden rijden.