Blussen schrootbedrijf duurt tot woensdagavond: ROC, cellencomplex en testlocatie ontruimd

Een woordvoerder spreekt van een complexe brand. „Het schroot wordt uit elkaar gehaald, afpellen heet dat, en afgeblust. Het grootste probleem is nu hoe we het brandende of smeulende afval en schroot gaan afvoeren zonder dat er daardoor opnieuw brandjes ontstaan.”

Honderden leerlingen van een regionaal opleidingencentrum (ROC) in de buurt zijn naar huis gestuurd. Verder is een cellencomplex van een politiebureau in Den Bosch „uit voorzorg” ontruimd vanwege de rook. Ook een GGD-testlocatie in de Brabanthallen is dinsdagmiddag gesloten vanwege rookoverlast.

Koning Willem I College

Vanwege de rookontwikkeling door de brand moest het ventilatiesysteem van het Koning Willem I College worden uitgeschakeld. Hierdoor kunnen de coronamaatregelen niet goed in acht worden genomen en heeft de directie besloten het college te ontruimen.

Volgens een woordvoerster van de school herbergt de school normaal gesproken 13.000 studenten, maar draait het Koning Willem I College vanwege het in acht nemen van de 1,5 meter op een capaciteit van ongeveer 30 procent. „Het gros van onze studenten krijgt les op deze vier plekken. Dus het gaat zeker om honderden leerlingen die zijn weggestuurd.”

Cellencomplex

Het cellencomplex bij het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch is dinsdag „uit voorzorg” ontruimd vanwege de rookontwikkeling door een grote brand bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in de stad. Alle aanwezige arrestanten zijn overgebracht naar Eindhoven. „Er hing ook bij ons een sterke rookgeur en daarom is uit voorzorg het cellencomplex leeggemaakt”, aldus een politiewoordvoerster.

Om hoeveel verdachten het gaat die zijn overgeplaatst, weet ze niet. De agenten zijn in het bureau gebleven en hebben volgens haar gewoon doorgewerkt.

GGD-testlocatie

De coronatestlocatie van de GGD in de Brabanthallen in Den Bosch is dinsdagmiddag gesloten vanwege rookoverlast door de brand. De deuren van de testplek staan open om auto’s binnen te laten en daardoor is rook in de hal gekomen. „Omdat onze medewerkers last hadden kregen door de rookontwikkeling is besloten de locatie deze middag te sluiten”, aldus GGD Hart voor Brabant.

Alle afspraken voor dinsdagmiddag zijn komen te vervallen. Iedereen die stond ingepland wordt gebeld om op een andere dag alsnog getest te worden.